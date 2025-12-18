Uma ilha localizada no Oceano Índico, que já foi conhecida como o antigo Reino do Ceilão. O Globo Repórter desta sexta-feira (19) exibe o segundo episódio do programa sobre o Sri Lanka, com reportagens de Pedro Bassan. Depois de mostrar um país que renascia após guerras e desastres naturais, o programa explora suas raízes culturais, espirituais e os caminhos para a reconstrução. O Globo Repórter vai ao ar logo depois da exibição da novela Três Graças.\nDurante 28 dias, a equipe da TV Globo percorreu o país de norte a sul, registrando histórias que revelam a força de um povo marcado pela fé e pela diversidade. No Sri Lanka, quatro grandes religiões convivem lado a lado: templos budistas, hindus, igrejas católicas e mesquitas dividem espaços e tradições. A equipe acompanhou a celebração do Poya, feriado nacional que acontece a cada lua cheia, reunindo milhares de pessoas em torno das relíquias de Buda.