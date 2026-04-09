Os fãs deixaram de ocupar apenas o lugar de plateia para se organizarem em comunidades movidas por afinidade, valores e identificação. Na era digital, essa relação ganhou novos contornos, marcados pela proximidade, pela troca constante e pelo sentimento de pertencimento. Esse fenômeno é o ponto de partida do Globo Repórter desta sexta-feira (10). Com reportagens de Ismar Madeira, o programa reúne relatos de admiradores de grandes nomes da música e da cultura pop, como Juliette, Luan Santana, Beatles, BTS (k-pop), Wicked - O Musical e Maria Bethânia para discutir o papel fundamental dessas comunidades na indústria do entretenimento e na construção de legados artísticos.\nUm dos destaques da edição é a relação entre Juliette e os Cactos, grupo de fãs que acompanha a artista desde sua trajetória no Big Brother Brasil 21. O engajamento do público se tornou parte fundamental de sua carreira musical e um exemplo de uma nova dinâmica entre artista e admiradores. Para falar sobre essa conexão, Juliette recebe em sua casa o repórter Ismar Madeira e duas fãs, Graziella Moreira e Raiza Reginatto, representantes de uma base que cresceu junto com ela. Em conversa aberta, a artista reflete sobre como lida com o afeto intenso e sobre a forma como esse vínculo foi construído. “É uma conexão muito real. Eles não me conheceram como ídolo, inicialmente, me conheceram como igual. Acredito que essa relação mais horizontal traga uma conexão diferente. Tenho eles como amigos, e eles também têm esse sentimento por mim”, afirma.