Em novembro de 1955, começava a Guerra do Vietnã. Foram duas décadas de fogo e desespero, com a cidade de Saigon no epicentro, palco de um dos mais longos e devastadores conflitos do século 20, contra os Estados Unidos. Hoje, o local mudou de nome e de destino: Ho Chi Minh, no Sul do país, é a cidade da superação, com quase 10 milhões de habitantes e um crescimento que surpreende.\nO Globo Repórter desta sexta-feira (21), mostra como essa metrópole tornou-se o motor econômico de um país que cresce cerca de 7% ao ano, governado há meio século por um partido de regime comunista, e que se transformou em uma potência tecnológica na Ásia.\nA reportagem de Mário Bonella é a primeira coprodução internacional do Globo Repórter com a TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo. Em 2013, o Vietnã tinha 38 milhões de motocicletas, hoje são cerca de 78 milhões. Combater a poluição é o grande desafio. Para enfrentar isso, o país investe pesado em mobilidade sustentável: a primeira linha de metrô começou a operar no fim do ano passado e, até 2035, sete linhas vão cruzar Ho Chi Minh. Todo transporte público será elétrico até 2029.