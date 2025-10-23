Em uma viagem pelo interior do Tocantins e do Pará, onde fica a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, o Globo Repórter desta sexta-feira (24), inicia uma série de quatro programas que mostra a profunda conexão entre as pessoas e o meio ambiente. No primeiro episódio, a repórter Lilia Teles conduz uma jornada pelo Tocantins-Araguaia e conta histórias de ribeirinhos que vivem os desafios ambientais e revelam caminhos para a sustentabilidade valorizando as tradições, riquezas culturais e a preservação da biodiversidade da região.\nOs rios da bacia se espalham como artérias vitais por cinco Estados e pelo Distrito Federal, carregando lendas, tradições e encantamentos, como as histórias envolvendo os botos. No Mercado Municipal de Mocajuba, no Pará, foi criado um mirante para observação desses animais, que se tornaram uma das principais atrações locais. Com o aumento do assédio e os riscos à saúde dos botos, a interação com eles foi proibida em 2023. Ainda assim, tradições resistem. Robson Carvalho mantém a pesca artesanal com cacuris, que são armadilhas indígenas em forma de paredões. Os botos, como verdadeiros parceiros, encurralam os peixes, facilitando a captura. “Sigo muito os conselhos dos meus avós. Trazemos o respeito pela natureza, pela pesca, pelos animais. E o principal para a gente é o boto”, afirma Robson.