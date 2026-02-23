Quatorze anos depois de parar o Brasil e bater recordes de audiência, "Avenida Brasil" está de volta à tela da Globo. O folhetim de João Emanuel Carneiro retorna ao Vale a Pena Ver de Novo a partir de 30 de março, substituindo "Rainha da Sucata" nas tardes da emissora.\nExibida originalmente em 2012, a novela marcou época ao transformar a vingança de uma menina abandonada em um dos maiores fenômenos da dramaturgia nacional. Ambientada no bairro fictício do Divino, a história apresentou personagens que se tornaram parte da cultura pop brasileira, como Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso) e Max (Marcello Novaes).\nAlém da repercussão nacional, Avenida Brasil conquistou reconhecimento internacional. Indicada ao Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013, tornou-se uma das produções mais vendidas da Globo, exibida em mais de 140 países e dublada em diversos idiomas. Em 2023, ganhou sua primeira adaptação estrangeira, produzida na Turquia.