O cantor Gilberto Gil homenageou a filha Preta Gil, que morreu de câncer em julho, pelas redes sociais.\nNesta sexta (8), ela faria 51 anos. "Na Família Gil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade No dia 20 de julho, a cantora, empresária, apresentadora e um dos nomes mais populares da música e do mercado fonográfico brasileiro das últimas três décadas morreu aos 50 anos.\nA artista recebeu um diagnóstico de câncer colorretal em janeiro de 2023 e tratava a doença desde então. Ela morreu em Nova York.\n'Você sorriu, e eu nunca vou esquecer esse sorriso', diz filho de Preta Gil\nPreta Gil é velada no Rio de Janeiro; caixão chega no Theatro Municipal\nMãe de Francisco, filha de Gil, avó de Sol: Saiba quem é a família de Preta\nPreta deixou o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria. O velório aconteceu no dia 25 de julho e contou com a presença de famosos como Carolina Dieckmmann, Gominho, Thiaguinho e a primeira-dama, Janja.