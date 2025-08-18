Gilberto Gil se apresentou pela primeira vez após a morte da filha, Preta Gil, na noite deste domingo (17). O show fez parte do evento de lançamento do São Paulo Beyond Business, o SP2B, que pretender reunir cultura e inovação na capital paulista no ano que vem.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025\nFilhas homenageiam Silvio Santos um ano após sua morte\nO artista inclui na setlist a música "Drão", a última que cantou ao lado de Preta, em show da turnê "Tempo Rei", em abril. Morta no dia 20 de julho, a cantora e empresária tinha relação especial com a faixa, que a lembrava do relacionamento entre Gil e Sandra Gadelha, sua mãe.