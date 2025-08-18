A atriz israelense Gal Gadot, 40, atribuiu o fracasso de bilheteria do live-action "Branca de Neve" a questões políticas. Em entrevista em hebraico ao podcast The A Talks, do jornal The Jerusalem Post, ela afirmou que a pressão sobre celebridades para se posicionarem contra Israel impactou diretamente o desempenho do longa.\n"Em primeiro lugar, devo dizer que gostei muito de fazer esse filme. Até gostei de trabalhar com Rachel Zegler. Rimos, conversamos e foi divertido. Eu tinha certeza de que seria um grande sucesso", comentou. Intérprete de Branca de Neve, Zegler costuma publicar mensagens pró-Palestina no conflito do Oriente Médio.\nSegundo Gadot, o cenário mudou após os ataques de 7 de outubro de 2023. "O que está acontecendo em várias indústrias, inclusive em Hollywood, é que há muita pressão para as celebridades se manifestarem contra Israel. Fiquei decepcionada porque o filme foi muito afetado por isso e não foi bem nas bilheteiras", acrescentou.