A influenciadora Gabriela Versiani levou o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo para assistir à campeonato de motocross e a reação do menino emocionou a internet. O vídeo foi publicado por Gabriela em suas redes sociais. Léo se surpreendeu com a velocidade das motos: “Olha a velocidade daquele! Muito alto”, disse Léo.\nGabriela, que é noiva do cantor, publicou o vídeo no domingo (21). No vídeo, ela também reagiu com à apresentação das motos e a idade dos competidores. “Você sabe que eu era assim, né? "Eu não pulava nesse nível, não, mas eu fazia trilha desse jeito quando eu era criança", contou.\nA primeira vez dele vendo um campeonato de motocross”, escreveu Gabriela.\nOs internautas se emocionaram com os assistindo o campeonato. “É tão lindo acompanhar essa relação sendo construída com amor, parceria e, acima de tudo, muito amor e respeito”, escreveu uma internauta.