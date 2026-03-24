Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo). A berlinda inédita foi formada neste domingo (22), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (24).\nA formação do paredão começou na sexta-feira (20), com a dinâmica 'Triângulo de Risco'. Os quatro primeiros eliminados da prova do líder, Leandro Boneco, Samira Sagr, Juliano e Chaiany Andrade, participaram da atividade, que emparedou o baiano.\nNa noite de sábado, porém, o pipoca teve a chance de se livrar do paredão e, estrategicamente, tirou o alvo de suas costas e colocou em Jordana Morais. Anjo da semana, Boneco ainda imunizou sua aliada, Solange Couto, no domingo à noite.\nLíder Cowboy indica Juliano ao 9º Paredão do BBB 26\nAna Paula questiona Chaiany sobre mentira\nAlberto Cowboy soma terceira liderança seguida no BBB 26