Gabriel Medina, 31, decidiu acabar com os rumores e oficializar o relacionamento com Isabella Arantes, 28. O tricampeão mundial de surfe publicou nesta quinta-feira (28) uma foto ao lado da modelo, marcando a primeira vez em que os dois aparecem juntos de forma assumida.
A confirmação veio acompanhada de um emoji de coração atravessado por flecha na legenda do surfista. Pouco depois, Isabella também compartilhou uma imagem ao lado do atleta.
Entre os comentários, amigos próximos comemoraram a novidade. "Agora sim", escreveu Léo do Kick, parceiro de longa data de Medina. Pedro Scooby também deixou sua marca: "Seus lindos".
O casal está viajando pela Península de Maraú, na Bahia, destino paradisíaco que serviu de cenário para as primeiras fotos apaixonadas. Antes da oficialização, fãs já desconfiavam de um romance ao notar que ambos registravam cliques em locais iguais durante a temporada no litoral baiano.