Atriz desde criança -ela estreou nas novelas em 2004, em "Começar de novo" (Globo)--, Marina Ruy Barbosa chega aos 22 anos de carreira com um desafio: o de interpretar Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e seis meses pelo assassinato dos pais, em 2002.\nEla é uma das protagonistas da série "Tremembé", da Prime Video, sobre a penitenciária paulista que abriga autores dos crimes de maior repercussão do país, e define sua personagem como "extremamente fria, calculista e manipuladora".\nO que a motivou a aceitar o convite para interpretar Suzane foi o desejo de surpreender o público. "Minha vontade é mostrar que estou disposta e em busca de projetos inesperados. Quero fugir do óbvio", diz, em entrevista a O Globo.\nA atriz conta que não teve contato algum com a personagem da vida real. "Estamos falando de uma série de ficção inspirada em histórias reais. Na verdade, a minha base não foi Suzane, e, sim, registros jornalísticos sobre o crime apurados pelo pesquisador Ullisses Campbell. O grande desafio foi deixar fora do set meus sentimentos, opiniões e pudores."