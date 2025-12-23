Fotos de Natal de Virginia Fonseca em 2024 e 2025 (Reprodução/Tiktok de virginiafnserrao)\nUm fã-clube da influenciadora Virginia Fonseca relembrou as fotos de comemoração de Natal da empresária ao longo dos anos. De 2020 a 2025, Virginia posou para fotos ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além do ex-marido, o cantor Zé Felipe.\nEvolução do natal da Virginia”, diz a legenda da publicação.\nVirginia e o cantor anunciaram a separação em maio de 2025. Pela primeira vez nos últimos cinco anos, os dois devem passar a data comemorativa separados. A influenciadora deve celebrar o Natal ao lado do atual namorado, o jogador de futebol Vini Jr., enquanto Zé Felipe deve comemorar com a cantora sertaneja Ana Castela.\nNo TikTok, o compilado de fotos já acumula mais de 7 milhões de visualizações e atraiu comentários de seguidores da empresária. "Eu nunca vou conseguir superar isso aqui, gente", escreveu uma jovem.