A última etapa da exposição “Festa do Peixe e da Lontra - Histórias do Povo Krahô”, do repórter fotográfico e documentarista tocantinense Emerson Silva, começou nesta quinta-feira (18) em Belém (PA), na Galeria 1 do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, como parte do projeto Sesc Amazônia das Artes 2025.\nA mostra, que já passou por Palmas (TO), São Luís (MA) e Teresina (PI), é formada por um livro, um documentário, vinte imagens e um catálogo bilíngue com fotos, ilustrações e textos com diversas histórias, mitos e lendas que fazem parte da cosmologia do Povo Krahô. A exposição também inclui a oficina "Fotografia em Contexto Indígena”, direcionada a estudantes e profissionais da área, a partir de 16 anos de idade.\nO trabalho do artista ficará exposto em Belém até 31 de janeiro de 2026. Já a oficina será ministrada nesta sexta-feira (19), das 14 às 18 horas, também na unidade cultural do Sesc Ver-o-Peso. A inscrição é feita por ordem de chegada.