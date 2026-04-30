O cantor Fiuk resolveu expor algumas de suas vulnerabilidades em formato de música, mas acabou sofrendo com deboche e sarcasmo nas redes sociais.\nApós lançar a canção "Depressão", que aborda temas como a ansiedade e o abandono, ele usou seu perfil para dizer que se sentiu triste por ver que trechos da música viraram memes. Em um desses trechos, ele aparece fumando debaixo de um chuveiro.\n"Vocês ouviram uma frase e esqueceram de escutar a música inteira. Transformaram de uma maneira engraçada, dor em deboche, saudade em ofensa e, o mais louco, não estava falando só de mim", afirmou.\nSamira, do BBB 26, vai participar da cobertura do megashow de Shakira em Copacabana\nVirginia chora ao responder Luana Piovani por envolver filhos em discussão sobre bets: 'Agora vamos resolver na Justiça'\nApós polêmica com Luana Piovani envolvendo bets, Virginia posta foto com os três filhos: 'No melhor lugar do mundo'