Entra em cartaz nesta semana "Michael", aguardada cinebiografia sobre o cantor Michael Jackson. Na produção, o público acompanha a trajetória do rei do pop, da infância ao estrelado, e seus legados, como o moonwalk, famoso passo de dança do artista.\nTambém integram a programação títulos nacionais como "O Ano que o Frevo Não Foi para a Rua", "Um Pai em Apuros" e "Papagaios", vencedor de quatro prêmios no Festival de Gramado 2025, e os relançamentos de "Suspiria" e "Veneno Para as Fadas".\nEm paraelo, ocorre a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, que exibe filmes de destaque em grandes festivais internacionais em salas de cinema do Reserva Cultural e do Cine Belas Artes. Entre eles, "Mirrors Nº 3", de Christian Petzold, e "Erupcja", protagonizado pela cantora Charli XCX.\nConfira mais sobre as estreias abaixo: