Quando soube que dirigiria os primeiros filmes de "Harry Potter", Chris Columbus procurou crianças que aparentassem destreza o suficiente para convencer o público de que resolveriam mistérios antes dos adultos. É mais ou menos o que ele fez antes em "Esqueceram de Mim", em que Macaulay Culkin interpreta um moleque esperto que deixa a polícia para trás ao enfrentar bandidos tapados.\nAgora, em "O Clube do Crime das Quintas-Feiras", o cineasta repete a fórmula, mas parte do avesso. Em vez de crianças, são idosos que fazem as vezes de detetives, também mais sagazes que os policiais lerdos que os cercam.\nAcostumados a reviver mistérios antigos, em reuniões semanais às quintas-feiras, o quarteto formado por Elizabeth, Ben, Ibrahim e Joyce fica eufórico quando um assassinato ocorre na comunidade de aposentados onde vivem. Eles imediatamente começam a investigar o delito, e se deparam com uma teia intrincada de crimes.