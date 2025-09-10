Certos temas exigem um cuidado especial com o desenrolar da trama, sob o risco de afastar boa parte do público ou até entrar nos domínios da "abjeção". O suicídio é um desses temas. Quando se tenta fazer uma comédia com o assunto, o risco é tão grande quanto fazer humor em campo de concentração.\nNo caso de "Sonhar com Leões", segundo longa de Paolo Marinou-Blanco, a ideia é fazer uma comédia não só sobre o suicídio, mas também sobre a possibilidade de fracasso de quem tenta se suicidar.\nO filme, uma coprodução entre Brasil, Portugal e Espanha, passou no último Festival de Gramado, onde motivou, previsivelmente, debates acalorados a respeito da eutanásia, quase nunca a respeito de sua forma, o que tem sido padrão em muitos festivais de cinema.\nSeu diretor, cujo currículo informa ser português e grego, mas com anos de experiência no cinema americano e com Spike Lee, revela algumas cartas na manga. O roteiro é também escrito por ele.