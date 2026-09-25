-Filhote de curiquinha-verde (1.3460706)\nUm filhote de curiquinha-verde nasceu no ninho de um casal da espécie localizado em uma palmeira de buriti, em uma rotatória de Araguaína, na região norte do Tocantins. O registro foi divulgado nesta quinta-feira (24) nas redes sociais da Prefeitura de Araguaína (veja vídeo acima).\nA estrutura utilizada pelas aves fica em uma área onde a prefeitura realizava uma obra de pavimentação. Os trabalhos foram suspensos após o ninho ser encontrado no início deste mês.\nNas imagens divulgadas pela prefeitura, é possível observar a ave adulta próxima ao filhote recém-nascido dentro da estrutura oca da árvore, onde o casal de pássaros chocou os ovos e passou a criar os filhotes. Durante o registro feito por drone, o pássaro também aparece observando o equipamento.