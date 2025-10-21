Os filhos do apresentador Cid Moreira (1927-2024) solicitaram ao Ministério Público do Rio de Janeiro a abertura de um novo inquérito contra Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva do jornalista.\nDe acordo com o advogado Ângelo Carbone, os herdeiros do apresentador pedem a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Fátima Sampaio e a instauração de uma investigação por suposta ocultação de bens e enriquecimento ilícito. O documento afirma que a evolução patrimonial da viúva seria "incompatível com os rendimentos declarados".\nA defesa de Roger e Rodrigo Moreira contratou dois peritos para elaborar um relatório que aponta um desvio de valores superiores a R$ 100 milhões em bens do apresentador, ainda em vida.\nA disputa judicial entre Cid Moreira e os filhos teve início em 2021, quando Roger e Rodrigo alegaram que o pai, então com mais de 90 anos, era um idoso senil e sofria maus-tratos por parte de Fátima, após ter retirado os dois de seu testamento. Na época, os irmãos chegaram a pedir a interdição do locutor, mas o pedido foi negado pela Justiça.