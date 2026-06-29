-VÍDEO: LÉ GANHA CAMISA (1.3426774)\nLéo Mendonça Huff, filho da cantora Marília Mendonça com o também cantor Murilo Huff, ganhou uma camisa autografada pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Al-Nassr. O momento foi compartilhado nas redes sociais por Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff.\nNo vídeo, a modelo e empresária faz uma surpresa para o menino. Ela esconde a camisa atrás das costas e, em seguida, entrega o presente.\nGabriela ajuda Léo a ler a dedicatória escrita pelo craque português. A mensagem diz: “Para Léo Mendonça. Abraço, Cristiano Ronaldo”.\nPrefeito chama Gusttavo Lima de 'ladrão' após show cancelado; cantor alega 'caganeira'\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 29 de junho de 2026\nAinda sem acreditar no presente, o menino observa a camisa com atenção e comemora pulando de felicidade. Durante a gravação, Gabriela comenta que a peça merece ser colocada em um quadro para ser preservada.