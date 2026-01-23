Filho de Marília Mendonça aproveita 'infância raiz' em fazenda com o pai, Murilo Huff (Reprodução/Instagram de Murilo Huff)\nO filho da cantora Marília Mendonça encantou a web ao aparecer em vídeos aproveitando uma “infância raiz” ao lado do pai, o cantor Murilo Huff. Nas imagens, os dois estão em uma fazenda andando a cavalo, cuidando do gado, colhendo frutas e até pescando.\nO vídeo foi publicado nas redes sociais do cantor nesta quarta-feira (21) e conta com mais de 5,5 milhões de visualizações. O vídeo tem cenas de Léo Mendonça Huff, de 6 anos, parecendo se divertir com a “vida na roça”.\nO vídeo foi publicado nas redes sociais do cantor nesta quarta-feira (21) e conta com mais de 5,5 milhões de visualizações. O vídeo tem cenas de Léo Mendonça Huff, de 6 anos, parecendo se divertir com a “vida na roça”.