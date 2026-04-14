Filho de Cristiano Araújo aparece em foto da Primeira Comunhão e semelhança com o pai impressiona seguidores (Reprodução/Instagram João Reis e Divulgação/Secult)\nO filho do cantor Cristiano Araújo apareceu em uma foto da Primeira Comunhão e a semelhança com o pai impressionou os seguidores. As imagens de Bernardo Araújo foram divulgadas pelo avô, João Reis, nas redes sociais (veja acima). O pai faleceu em um acidente na BR-153, em 2015, junto com a namorada Allana Coelho, de 19 anos.\nO ritual da Primeira Comunhão do filho do sertanejo aconteceu no sábado (11). Nas imagens, Bernardo aparece se ajoelhando no altar da igreja, com um terço na mão, e recebendo a hóstia.\nNos comentários, os seguidores ressaltaram a semelhança do menino com o falecido pai. “Cara do pai”, “Lindo igual o pai” e “É o Cris todin” estão entre os comentários no vídeo publicado pelo avô do Bernardo.