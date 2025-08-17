Silvia Abravanel homenageia Silvio Santos (Reprodução/ Silvia Abravanel Instagram)\nAs filhas de Silvio Santos o homenagearam neste domingo (17), data que marca um ano da morte do apresentador.\nSilvia Abravanel fez uma dedicatória para o pai com uma lembrança no Instagram. "Um ano sem você aqui; um dia difícil, mas também de muita gratidão, pois sei que estás ao lado de Deus. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro", escreveu no post.\nCintia Abravanel ressaltou que o pai era o "eterno Sisi" em seus stories. Além disso, a diretora de teatro compartilhou uma série de vídeos relembrando os melhores momentos do comunicador na televisão.\nRebeca Abravanel também se manifestou na data que marca um ano da morte do dono do SBT. Ela repostou um vídeo dizendo que: "Silvio foi um exemplo de quem se deixou ser usado por Deus".