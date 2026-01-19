Maria Alice e Maria Flor, filhas da influenciadora Virgínia (Reprodução/ Instagram de Virgínia Fonseca)\nAs filhas da influenciadora Virginia Fonseca, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, devem passar por uma cirurgia para retirada das amígdalas e da adenoide após recomendação médica. Segundo Virginia, o crescimento dessas estruturas tem provocado roncos frequentes e sono agitado nas crianças.\nO procedimento, conhecido como amigdalectomia com adenoidectomia, é indicado quando o aumento exagerado desses tecidos causa obstrução das vias aéreas e não há melhora com tratamento clínico.\nComo é a cirurgia e a recuperação\nEm entrevista à repórter Yanca Cristina, a médica otorrinolaringologista Juliana Caixeta disse que as amígdalas e a adenoide fazem parte do tecido de defesa do organismo, mas, em alguns pacientes, crescem além do esperado e passam a dificultar a passagem do ar pelo nariz e pela garganta.