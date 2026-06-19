-Dente quebrado (1.3423853)\nA influenciadora Jéssica Beatriz, filha do cantor Leonardo, divulgou nas suas redes sociais o momento em que teve seus dentes renovados. Ela precisou fazer uma restauração porque quebrou os dentes da frente depois de levar um tombo.\nEm vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora afirmou que não se lembra ao certo do que aconteceu no momento em que quebrou o dente da frente. Não sabe se tropeçou ou se teve um desmaio. A influenciadora ainda destacou que, quando caiu, machucou um pouco o lábio inferior.\nJéssica Beatriz disse que ficou oito dias com o dente quebrado e só conseguiu fazer a manutenção nesta quinta-feira (18). "Doutor e amigo vai arrumar essa bela cagada que eu fiz. Mas ele tá achando ótimo porque tem quanto tempo que eu estou assim?", comentou a influenciadora.