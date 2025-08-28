Não foi só o público de "Vale Tudo" que ficou chateado com o empobrecimento de Raquel Acioli na trama. Taís Araujo, intérprete da cozinheira, diz ter "levado um susto" quando leu no texto da novela que sua personagem voltaria a vender sanduíche na praia.\nO revés de Raquel não acontecia na novela original. Foi uma mudança feita por Manuela Dias, autora do remake.\nEm entrevista à revista Quem, Taís lamentou a virada inesperada. "Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia, gente?'", falou Taís.\n"Aí eu entendi e falei: 'Ok, mas ela [Manuela Dias] está escrevendo uma parte da história'. Vamos embora fazer", completou a atriz.