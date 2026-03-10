CPM 22, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Armandinho, Criolo, Zé Ramalho e Marina Sena são as primeiras atrações do festival João Rock, divulgadas nesta terça-feira. A edição 2026 do evento de música brasileira acontecerá dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.\nAo todo, serão 27 atrações, a serem divulgadas aos poucos, que vão se apresentar em cinco palcos diferentes. A pré-venda dos ingressos começa no dia 17 de março e se estende até 23, pelo site www.joaorock.com.br\nAlém destes artistas, o evento anunciou o Palco Brasil, em homenagem à música nacional feito do norte ao sul do território. O João Rock acontece desde 2002 em Ribeirão Preto. Em mais de 20 anos de evento, foram cerca de 300 shows.