Festival oferece opções que vão da alta gastronomia até comida de rua, representando a diversidade da culinária (Arquivo/Senac Goiás)\nCom mais de 50 empreendimentos gastronômicos, 60 produtores artesanais e mais de 40 apresentações culturais, o Festival Goiás Gastronomia 2026 será realizado durante dois finais de semana, de 7 a 10 e de 14 a 17 de maio, no Parque Mutirama, em Goiânia. Neste ano, o festival aborda o tema “Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras”.\nO lançamento oficial do evento acontecerá na próxima quarta-feira (18), às 8h, no auditório da Fecomércio Goiás. Segundo a organização do festival, esta edição contará com shows, aulas gratuitas e atividades do Goiás Queijo e Vinho. Tudo isso a partir de experiências gastronômicas que valorizam a identidade do estado.\nO público poderá aprender com 50 chefs consagrados, como Janaína Torres, João Diamante, Babi Frazão, Carlos Bertolazzi e Emmanuel Bassoleil. Além disso, os participantes terão acesso a degustações gratuitas, poderão prestigiar produtores artesanais, conhecer empreendedores do setor e assistir a apresentações culturais.