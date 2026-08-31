O Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) terá uma atração extra para marcar a edição que celebra 20 anos de história. Conhecido como o "poeta do forró", o cantor Dorgival Dantas foi confirmado como show de encerramento do evento. A apresentação promete embalar o público com sucessos consagrados do gênero nordestino.\nO show será realizado no domingo (6), às 23h, na Praça Vereador Tarcísio Machado, em Taquaruçu. A atração foi anunciada como um encerramento extra do festival, que acontece entre os dias 3 e 6 de setembro e tem entrada gratuita.\nNeste ano, o festival chega à 20ª edição com o tema "Raízes que Alimentam Histórias". A proposta é valorizar a cultura gastronômica regional, os ingredientes do Cerrado e as memórias construídas ao longo de duas décadas do evento.\nConsiderado um dos principais festivais gastronômicos do Tocantins, o FGT reúne concurso culinário, aulas-show, apresentações culturais e atrações musicais nacionais. A programação deste ano conta com nomes como Seu Jorge, Vanessa da Mata, Jorge Vercilo, Marina Sena e o grupo infantil 3 Palavrinhas.