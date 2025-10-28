-1º Festival de Mulheres do Tocantins (1.3329497)\nO Festival de Mulheres do Tocantins está com inscrições abertas e o prazo para participar termina nesta quarta-feira (29). O evento tem como objetivo valorizar o protagonismo feminino e incentivar a produção artística, cultural e empreendedora de mulheres em todo o estado. As inscrições são para a seletiva Toca Sessions, que vai escolher a artista ou banda feminina responsável por abrir o Festival Toca FM 2025.\nA vencedora fará show de até uma hora no palco Toca Sessions, no dia 29 de novembro de 2025, em Palmas. O cachê previsto é de até R$ 1,5 mil. Segundo a organização do evento, o processo seletivo inclui curadoria técnica e voto popular, com finalistas anunciadas no próximo sábado (1º). O resultado será divulgado em 10 de novembro nas redes sociais do festival. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis aqui.