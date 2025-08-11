Felca, 27, passou a andar em carro blindado após fazer denúncias contra influenciadores.\nEle passou a receber ameaças. Em participação no PodDelas, Felca foi questionado se já havia recebido alguma ameaça e disse que sim: "Ah, muitas. Comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa das ameaças".\nFelca diz que o ponto de virada foi um vídeo em que denunciou as propagandas de casas de apostas. "A questão das bets veio com muitas ameaças", contou o influenciador.\nGilberto Gil homenageia Preta Gil na data que ela faria 51 anos\nEstudante vira amiga da amante do namorado após descobrir traição e juntas planejam vingança: 'Foi surreal'\nAgora que expôs uma suposta exploração de menores nas redes sociais, espera receber processos. "A gente conta com isso, que vai existir alguns processos. Mas se ninguém fala, ninguém vai falar", refletiu.