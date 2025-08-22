Felipe Bressanim, 27, o Felca, comentou a repercussão do vídeo "adultização", publicado por ele há duas semanas no YouTube. O vídeo alcançou mais de 50 milhões de visualizações, pautou a imprensa e a agenda política.\nFelca elencou as mudanças que aconteceram após o vídeo: como punição a criminosos e maior conscientização da sociedade. "As instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2600%, criminosos foram punidos, uma conscientização a nível nacional foi feita e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum", escreveu nos Stories do Instagram.\n"Além disso, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo que estão buscando terapia pela primeira vez na vida."\nIdosa viraliza ao gravar vídeo sobre sonho de conhecer Henrique & Juliano e vai a show a convite da dupla