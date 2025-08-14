Felipe Bressanim Pereira, o youtuber e humorista conhecido como Felca, participou das gravações do programa Altas Horas, na Globo, que será exibido neste sábado (16), para comentar a repercussão de seu vídeo 'Adultização'. No conteúdo, ele denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e abordou os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes.\nDurante a conversa com o apresentador Serginho Groisman, Felca revelou que vem recebendo ameaças desde a publicação do vídeo. "Sim, recebo muitas ameaças de processos judiciais e críticas que, na verdade, são tentativas de difamação para me descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo; tudo era esperado", afirmou.\nEle acrescentou: "Existem pedófilos que se sentiram atacados por termos quebrado o esquema deles. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não quem está denunciando."