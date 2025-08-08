O apresentador Fausto Silva, 75, o Faustão, passou por dois transplantes esta semana, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Eistein, em São Paulo, nesta quinta-feira (7).\nEle está internado desde 21 de maio de 2025, tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse, durante a qual passou por controle infeccioso, além de reabilitação clínica e nutricional para estabilização do quadro de saúde.\nFilme premiado do cinema brasileiro será exibido em Palmas com entrada gratuita\nDocumentário revela história da artesã centenária de Pedro Afonso e o bordado labirinto\nDiretor diz que novo Superman é mais político, com críticas a guerras e armas\nNesta quarta-feira (6), ele foi submetido a um transplante de fígado combinado a um retransplante renal nesta quinta, procedimento planejado há um ano, diz o boletim médico.