O apresentador Fausto Silva, 75, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (5). A informação foi confirmada pelo hospital. A causa da internação, porém, não foi revelada nem pela instituição nem por membros da família procurados pela reportagem.
Devido à hospitalização, João Guilherme Silva, herdeiro do apresentador, resolveu cancelar uma festa que estava marcada para esta quinta-feira (7). Ele celebraria a estreia do Programa do João, no SBT, marcada para acontecer sábado (9). O apresentador informou os convidados que o evento deverá acontecer no dia 20 de agosto, por "motivos pessoais".