Fátima Bernardes se declarou para o seu namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), neste domingo (2). Os dois completaram oito anos de relacionamento.\n"E lá se vão oito anos. Muita coisa mudou desde aqueles primeiros encontros, mas uma coisa permanece: a gente tem pouco tempo para olhar para trás", escreveu a apresentadora.\n"Estamos sempre vivendo o momento, o que é possível e olhando para frente. Planejando o que pode nos fazer felizes logo ali na frente. Que continue assim, com a gente se fazendo bem. Feliz 8 anos, Túlio", afirmou.\nProfessora usa inteligência artificial para mostrar aos alunos como seriam em suas profissões dos sonhos\nAnitta encerra festival Global Citizen com parentes do cacique Raoni em Belém\nFátima Bernardes e Túlio Gadelha se conheceram através de amigos em comum, e atualmente, costumam fazer aparições públicas com muita frequência.