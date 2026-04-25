A fisiculturista e influencer Gracyanne Barbosa anunciou na quarta-feira (22) que está retirando preenchimentos faciais em busca de uma aparência mais natural. A decisão insere o nome da ex-BBB em uma lista crescente de celebridades que optaram por desfazer procedimentos estéticos.\nPor muito tempo, achei que quanto mais, melhor. Chegou um momento em que eu me olhava e sentia que não era mais eu", declarou no Instagram. "Não quero mais preenchimento. O jeito que vou tratar minha pele em 2026 será diferente".\nO movimento de "desarmonização facial" surge como reação a um período de popularização dos preenchimentos com ácido hialurônico, a partir da segunda metade dos anos 2010. A tendência ganhou impulso com as redes sociais e os filtros de imagem, que disseminaram padrões estéticos associados a rostos mais volumizados e simétricos.