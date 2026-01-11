Artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte da atriz Titina Medeiros, aos 48 anos. A morte foi confirmada por Marcílio Amorim, amigo e agente artístico. Ele conta que a atriz enfrentava um câncer de pâncreas e passava pelo terceiro protocolo de quimioterapia. O velório será no Teatro Alberto Maranhão, em Natal. Ainda não há detalhes sobre o horário.\nArtista linda, brilhante. Te desejo uma libertação tão potente quanto sua passagem pela Terra", escreveu Emanuelle Araújo em seu perfil.\nVai deixar saudade, querida. Descanse em paz", escreveu Sergio Guizé. "Descanse, querida, com certeza sua passagem por aqui espalhou encantamento, cultura, amor e arte", comentou Grace Gianoukas.\nLula sanciona lei que institui dia de luto e memória às vítimas de feminicídio\nMorre segundo gêmeo siamês após cirurgia de separação de emergência em Goiânia