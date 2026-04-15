Vídeo (1.3398111)\nUm vídeo da família da jornalista goiana Wellida Karla Campos, de 30 anos, reunida para assistir à estreia dela na apresentação de um telejornal, viralizou nas redes sociais e foi gravado na casa da avó, Edisa Rosa de Jesus, de 82 anos, no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a idosa, familiares e amigos fizeram questão de se reunir para prestigiar o momento, o que ampliou ainda mais a repercussão do registro.\nEu fiquei muito feliz, estou muito feliz. A família é muito unida”, disse a avó.\nO encontro ganhou destaque ao mostrar a sala lotada de parentes e amigos assistindo Wellida na apresentação do Jornal de Roraima 2ª Edição. A jornalista se mudou há três meses para Boa Vista, em Roraima, para atuar como repórter na afiliada da TV Globo e, nesta semana, substitui Luciano Abreu na bancada do telejornal.