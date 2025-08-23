As atrações musicais do Festival Gastronômico de Taquaruçu foram anunciadas pela Prefeitura de Palmas neste sábado (23). Anavitória, Zeca Baleiro, Fafá de Belém e Mundo Bita são os artistas nacionais que sobem ao palco entre os dias 4 a 7 de setembro.\nVeja o vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Prefeitura anuncia atrações musicais do Festival Gastronômico de Taquaruçu 2025\nSegundo a prefeitura, além das atrações nacionais, o festival contará com shows de artistas regionais e locais, fortalecendo a cena musical tocantinense e garantindo espaço para novos talentos.\nEsta é a 19ª edição do evento que ocorre na região distrital de Palmas. A expectativa é que 100 mil pessoas participem do festival ao longo dos quatro dias.\nA programação é gratuita e reúne turistas de todo o estado. Além da parte cultural, cozinheiros participam do concurso gastronômico, que dará R$ 150 mil em prêmios.