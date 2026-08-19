Murilo Huff se divertiu com pergunta inusitada de fã (Reprodução/ Instagram de Murilo Huff)\nUm fã chamou a atenção na internet ao pedir o reembolso de um show de Murilo Huff após afirmar que não se lembrava de nada da apresentação. O cantor compartilhou a situação inusitada em suas redes sociais e entrou na brincadeira ao realizar um Pix no valor do ingresso.\nEm print da conversa divulgada no perfil do sertanejo no Instagram, o fã começa o diálogo de forma direta e escreve: “Poderia me ressarcir do show de sábado? Não lembro de nada!!!!”. O cantor responde logo em seguida: “Manda o pix, pai!!”\nO seguidor enviou a chave Pix acompanhada de um emoji de risada. Pouco depois, o valor foi transferido, e Murilo enviou o comprovante do pagamento: “Tá aí, mano! Foi mal”, escreveu o artista, em tom de humor.