(Reprodução / Google Street View e Rodrigo Melo / O Popular)\nSem saber da história, o empresário Mauro Luiz Fanelli, fã de Marília Mendonça, está empreendendo no mesmo local onde funcionava o bar em que a cantor apareceu no Google Street View, no Parque Amazônia, em Goiânia. O comércio pertencia à Dona Ruth, mãe da cantora, e agora é sede de uma distribuidora de produtos para sorveteria. Ao descobrir a coincidência pela reportagem, Mauro se surpreendeu e comemorou.\nNão sabia, não. Fico contente, porque é um case de sucesso. Ela começou aqui, foi embora e deu um case de sucesso. Eu pretendo ser o mesmo, então. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para nós”, comemorou.\nAo POPULAR, Mauro contou que é natural de São Paulo, e quando sua filha está na capital goiana, faz questão de ir ao túmulo dela.