Pela primeira vez, o público poderá conhecer de perto obras de grandes nomes das artes visuais brasileiras, como Tarsila do Amaral, Aldemir Martins e Clóvis Graciano, em uma exposição inédita no Palácio Araguaia. A mostra “Entre Gravuras e Traços – A arte brasileira abraça o Tocantins”, composta por 39 produções doadas pelo Banco Central, será inaugurada na próxima terça-feira (21), com abertura às 19h30, e ficará disponível ao público até a sexta-feira (31).\nConforme o governo estadual, o acervo, nunca antes disponibilizado ao público, será exposto justamente no mês em que o Tocantins completa 37 anos e propõe um encontro entre tradição, tecnologia e brasilidade. "As obras foram emolduradas pela Secretaria de Estado da Cultura com o objetivo de que permaneçam conservadas, sem risco da ação de fungos, acidez ou outros agentes que possam danificar as gravuras", informou.