Para a empresária Welma Antônia de Lima, de 37 anos, o corpo já deu a resposta: é de manhã. Praticante de musculação há cerca de quatro anos, ela diz que sente a diferença quando precisa treinar em outro período do dia. “Pela manhã, estou mais disposta e consigo cumprir o exercício antes que os compromissos do dia ocupem espaço na agenda. À tarde ou à noite, evito malhar porque percebo queda no rendimento e mais cansaço”, explica.\nA experiência da empresária levanta uma dúvida comum entre quem pratica atividade física: afinal, existe um horário em que o corpo funciona melhor para treinar? Para Anderson Téu, educador físico e personal trainer da Academia Gaviões 24h, cada período apresenta vantagens e desafios. Pela manhã, o descanso da noite pode favorecer a disposição, mas o organismo ainda está saindo de horas de repouso. À tarde, o praticante geralmente já teve oportunidade de se alimentar e o corpo está mais ativo. À noite, o treino pode favorecer a recuperação, mas exige atenção à alimentação e ao sono. “Todos os períodos trazem benefícios e características diferentes”, explica.