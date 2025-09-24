Quem vê os chutes potentes de fora da área do meia-atacante Anderson Talisca, 31, talvez não imagine, mas por baixo do uniforme do Fenerbahçe (Turquia), bate o coração de um cantor de trap e R&B que leva a sério a sua segunda profissão —que, por pouco, não foi a primeira.\n"A arte veio antes da bola. Para ganhar bolsa na época de escola, era preciso matricular a criança em aulas de futebol, dança, tênis. E eu fui para música. O colégio me ensinou a ser artista. Participava de desfile de 7 de setembro, toquei em banda de axé", diz o atleta, natural de Feira de Santana (BA). Talisca chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2014 e 2018 e, em sua persona musical, atende por Spark.\nAdepto das letras melódicas, a maioria delas sobre romance e relacionamentos, ele já tem um disco lançado, "Notas", além de clipes espalhados pelo YouTube. Dentre eles o de "Felina", com L7nnon, e "Sou Eu". Ambos ultrapassam a marca de 1 milhão de visualizações. No mês de outubro, Talisca, ou melhor, Spark lançará o single "Tempo Certo"