Felipe Back Selau, que fez parte do elenco de Malhação entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A informação foi divulgada pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.\nAmigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado nesta terça-feira (14) nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.\nPriscila não informou detalhes sobre a causa da morte. Foram encontrados antidepressivos no local, segundo a irmã de Felipe.\nMorre a atriz Diane Keaton, vencedora do Oscar e musa de Woody Allen, aos 79 anos\nEstudante de medicina e filha de prefeito que morreu em acidente queria ser ginecologista: 'Amava a família', diz tia