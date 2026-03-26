'Eu estava olhando com dificuldade para o telefone, ouvindo a voz da Marília, e a cabeça tentando processar", detalhou o ex- funcionário.(Reprodução/ Instagram Gustavo Marques)\nA saudade de Marília Mendonça é um sentimento compartilhado por todo o Brasil, mas para quem dividia com ela a rotina, o palco e os planos, a ausência é sentida no silêncio das memórias. Recentemente, um ex-funcionário da "Rainha da Sofrência" revelou detalhes sobre o período que sucedeu o fatídico 5 de novembro de 2021. Mais do que recordar a artista, o relato destacou o impacto devastador da perda para ele, amigos e familiares, dimensionando o vazio deixado por sua partida.\nEm entrevista a um podcast, Gustavo Marques, ex-integrante da equipe de marketing de Marília Mendonça, relembrou o impacto de receber a notícia da morte da cantora e o doloroso encontro com Maiara e Maraisa após a tragédia. Ele descreveu o momento em que as irmãs, reunidas no escritório da produtora, buscavam conforto ao revisitar as últimas mensagens trocadas com a amiga. Entre o choque e a tentativa de processar o luto, elas compartilharam com Gustavo conversas trocadas durante a madrugada com a cantora, carregadas de afeto e significado.