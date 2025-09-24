Tylor Chase, 36, foi visto vagando como sem-teto pela cidade de Riverside, na Califórnia.\nA influenciadora digital conhecida como Lethal Lalli reconheceu o ator na situação e publicou um registro do encontro no TikTok. Na gravação, Tylor surge envelhecido e com aparência maltrapilha, além de extremamente magro.\nDiante da comoção popular, Lalli organizou uma campanha de arrecadação para ajudá-lo. Ela abriu uma vaquinha on-line em prol do ator através do site GoFundM e se comprometeu em fazer os recursos angariados chegarem até ele.\nEx-seleção brasileira, jogador Anderson Talisca vira cantor e sonha com Rock in Rio\nEspetáculo destaca resistência e identidade das quebradeiras de coco babaçu\nA mãe de Chase, entretanto, entrou em contato com a influencer pedindo que não dê dinheiro a seu filho. "Agradeço seu esforço. Mas o dinheiro não o beneficiaria. Comprei vários celulares para ele, mas ele perde em um ou dois dias", pediu a senhora, segundo o jornal O Globo.