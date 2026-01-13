Em sua primeira noite no BBB 26, Alberto Cowboy relembrou sua primeira passagem pela casa de Curicica. Há 19 anos, ele era eliminado pelo Brasil com 85% de rejeição por bater de frente com Diego Alemão e tramar a eliminação de Íris Stefanelli, a Siri, do programa.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nEm conversa com brothers e sisters, o mineiro contou que a sétima edição do BBB fez um enorme sucesso. "Quando eu saí, eu tinha uma fama absurda", disse. "Eu não conseguia andar na rua. Nosso BBB foi muito sucesso, tipo novela das nove".\nEle também deixou claro para os participantes mais jovens que é considerado um dos maiores vilões do programa por ter tramado contra Alemão, Siri e Fani Pacheco, que também entrou duas vezes no reality, em 2007 e em 2013.\nNunca teve casal! Eu falava a verdade. Ele queria pegar embalo na popularidade dela, e ela na popularidade dele. Ele ficava jurando amor pra ela, mas ficava com outra. Era um triângulo amoroso", declarou para Samira.